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أحمد جودة - القاهرة - تويتر الآن بث مباشر مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن 2024، يتابع الملايين من عشاق كرة القدم الآسيوية مباراة النصر والاتحاد اليوم الاثنين 27 مايو لحساب الأسبوع الرابع والثلاثين من دوري روشن الممتاز للمحترفين نسخة 2023/ 2024 والتشكيل المتوقع واسم معلق قمة الليلة، حيث يدخل النصر المباراة وهو يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة، بينما يخوض العميد تلك القمة الهامة وهو في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.





القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد اليوم



من الممكن متابعة مجريات مباراة النصر والاتحاد اليوم الإثنين 27 / 5/ 2024، عبر شاشة قناة SSC سبورت الرياضية الأولى، والمتاحة بتقنية عالية HD التي تتطلب الاشتراك المسبق، وكذلك بجودة SD المجانية المفتوحة التي لا تتطلب الاشتراك، كما يتم إذاعة المباراة عبر منصة شاهد بصوت المعلق الرياضي الكبير مشاري القرني.



تردد قناة SSC 1 الرياضية السعودية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12380.

أما الترميز: 27500.

استقطاب قناة SSC 1: عمودي.





الساعة كم مباراة النصر والاتحاد اليوم؟



تقام مباراة النصر والاتحاد اليوم الإثنين في السابع والعشرين من شهر مايو/ أيار 2024، في الجولة 34 من بطولة دوري روشن للمحترفين موسم 2024، في الأوقات التالية:



مع دقات الـ 10:00 عشر مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط.

في تمام الساعة الـ 09:00مساءً بتوقيت عمان ودمشق وبغداد وعمان والقاهرة والكويت والبحرين والدوحة.

كما في تمام الساعة الـ 08:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا.

كما عند الساعة الـ 07:00 مساءً بتوقيت الجزائر وتونس.

بينما مع حلول الساعة الـ 06:00 مساءً بتوقيت المغرب وموريتانيا.

تشكيل النصر المتوقع اليوم أمام الاتحاد



كشفت التقارير الرياضية الأخيرة أنه من المحتمل أن يعتمد مدرب النصر لويس كاسترو في مواجهة كتيبة الاتحاد اليوم التشكيلة التالية:

دافيد أوسبينا في مركز حراسة المرمى.

علي العوجامي، سلطان الغنام، لابورت، تيليس في خط الدفاع.

أيمن يحيى، الخبيري، بروزوفيتش، أوتافيو، ماني في خط الوسط.

كريستيانو رونالدو كمهاجم صريح.

