نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الاتحاد السكندري.

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، في السابعة مساء اليوم الإثنين باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

محمد صبحي خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر

أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد

نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – أحمد سيد زيزو

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من، محمد عواد وياسر حمد وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

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