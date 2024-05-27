نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد السكندري أمام الزمالك في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن التشكيل الأساسي لفريقه، أمام الزمالك في اللقاء المقرر له مساء اليوم الإثنين، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الاتحاد أمام الزمالك في الدوري

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: سيف تقا- محمود شبانة-إسلام أبو سليمة-هشام صلاح.

خط الوسط: ناصر ناصر-عمر الوحش-كريم الديب.

خط الهجوم: كريستوفر مابولولو- عمرو صلاح-فان ديرك.

تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من:

محمد عواد وياسر حمد وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

