نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. منتخب مصر يضم بديل رمضان صبحي بعد إيقافه بسبب المنشطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، انضمام إبراهيم عادل لاعب بيراميدز لقائمة الفريق استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

إبراهيم عادل يدخل قائمة منتخب مصر

كان هناك استفسار من منتخب مصر عن انضمام رمضان صبحي للقائمة وإمكانية مشاركته في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا.

وجاء الرد بإيقاف اللاعب عن المشاركة في أي مباراة سواء مع ناديه أو المنتخب لحين الفصل في نتيجة التحقيقات التي سيخضع لها رمضان صبحي، ليقرر جهاز المنتخب استدعاء إبراهيم عادل لتصبح قائمة المنتخب 26 لاعبًا، وهم:

قائمة منتخب مصر

محمد الشناوي

مصطفي شوبير

محمد عواد

مهدي سليمان

محمد عبد المنعم

رامي ربيعه

ياسر إبراهيم

احمد رمضان بيكهام

محمد هاني

أكرم توفيق

محمد حمدي

احمد فتوح

مروان عطية

حمدي فتحي

احمد نبيل كوكا

امام عاشور

احمد سيد زيزو

ناصر ماهر

إبراهيم عادل

محمد صلاح

مصطفي فتحي

محمود حسن تريزيجيه

مصطفي محمد

محمد الشامي

أحمد أمين أوفا

محمد شريف.