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أحمد جودة - القاهرة - دون تشفير..مباراة النصر X الاتحاد بث مباشر| الدوري السعودي 2024، ينتظر عشاق الكرة السعودية والعربية، عن موعد مباراة النصر ضد الاتحاد، وذلك وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة، من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين روشن هذا الموسم 2023/2024، والتي تقام على أرضية ستاد «الأول بارك» معقل رفقاء كريستيانو رونالدو.



وتستعرض بوابة “دوت الخليج” خلال التقرير التالي، موعد مباراة النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي، وكذلك القنوات الناقلة لتلك المواجهة التي يترقبها عشاق العالمي والعميد في ختام مباريات دوري روشن.

النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي



ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مباراة الاتحاد، وهو يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك برصيد 79 نقطة من 33 مباراة خاضهم «العالمي» في المسابقة، وضمن المركز الثاني بدوري «روشن» هذا الموسم، بواقع 25 انتصارًا و4 تعادلات ومثلهم من الهزائم.

بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ضيفًا على النصر، وهو في جعبته 54 نقطة يحتل بهم «حامل اللقب» المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك برصيد 54 نقطة من 33 مباراة، بواقع 16 انتصارًا و6 تعادلات، وتلقى «العميد» الهزيمة في 11 مباراة.

08/05/2024 www.electrive.com https://www.electrive.com/2024/05/07/lucid-plans-high-investments-thanks-to-buffer-funding-from-saudi-arabia/ www.electrive.com https://www.electrive.com/2024/05/07/lucid-plans-high-investments-thanks-to-buffer-funding-from-saudi-arabia/ 11:26 pm 09/05/2024 10:20 am 10:20 am 18/05/2024

موعد مباراة النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي



وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء غد الإثنين، الموافق 27 من شهر مايو الجاري، ليكون هو موعد مباراة النصر ضد الاتحاد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة، من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين روشن هذا الموسم 2023/2024.



النصر ضد الاتحاد



ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد الاتحاد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي



وتُعد مجموعة قنوات SSC السعودية، هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي هذا الموسم، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد، وتحديدًا عبر شاشة قناة SSC HD.