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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت.. مشاهدة مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي 2024 دون تقطيع، يحل فريق الهلال ضيفا على نظيره الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية لحساب الجولة الـ34 والأخيرة، من مسابقة دوري روشن للمحترفين عند تمام التاسعة يوم الاثنين.

يدخل الهلال المباراة وعينه على بطولة كأس الملك، حيث ستقام المباراة النهائية أمام النصر مساء الجمعة المقبل.

أما الوحدة الذي حقق الانتصار في مباراتين خلال آخر 10 لقاءات سيخوض المواجهة بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الدوري السعودي للموسم الحالي.

ويحتل الهلال الصدارة برصيد 93 نقطة في حين يأتي الوحدة بالمركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة.

موعد مباراة الوحدة ضد الهلال في الدوري السعودي للمحترفين



تقام مباراة الوحدة ضد الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ملعب مباراة الوحدة ضد الهلال في الدوري السعودي للمحترفين

تلعب مباراة الوحدة ضد الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب "ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية".

القنوات الناقلة لمباراة الوحدة ضد الهلال في الدوري السعودي للمحترفين



تنقل مباراة الوحدة ضد الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، عبر قناة SSC1 HD و SSC1 SD.

معلق مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي اليوم



يقوم المعلق عيسى الحربين إلى جانب محمد حسين أضرضور، بالتعليق على مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي اليوم.

طريقة مشاهدة مباراة الوحدة والهلال في الدوري السعودي عبر الإنترنت



كما يمكنك مشاهدة مباراة الوحدة ضد الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، عبر تطبيق Shahid.