الرياضة

بعد انضمام إبراهيم عادل للمنتخب.. تأجيل مباراة بيراميدز في كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة بيراميدز ضد النصر القاهري، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بنسخة الموسم الحالي.

وجاء تاجيل مباراة بيراميدز ضد النصر القاهري، بعد استدعاء إبراهيم عادل للمنتخب الوطني، ووصول عدد اللاعبين المنضمين من الفريق إلى 3 لاعبين وهو ما يمنح الفريق أحقية التأجيل أسوةً بالأهلي والزمالك.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، عن تأجيل مباراتي والزمالك في دور الـ32 من بطولة كأس مصر خلال منافسات الموسم الجاري.
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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