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أحمد جودة - القاهرة - جاري الآن - بث مباشر مباراة الهلال ضد الوحدة اليوم فى الدوري السعودي "رابط سريع"، يلتقي فريق الهلال، أمام نظيره الوحدة، اليوم الإثنين، على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 34، والأخيرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن"، للموسم الجاري، 2023- 2024.



يدخل فريق الزعيم مباراة اليوم، بعد تحقيق لقب الدوري بشكل رسمي، بمعنويات مرتفعة؛ حيث حقق الفوز على الطائي في المباراة الأخيرة، وسيعمل على مواصلة النتائج الإيجابية والحفاظ على سجله دون خسارة، لتحقيق لقب دوري اللا هزيمة.

يحتل الهلال صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 93 نقطة، بينما يأتي الوحدة في المركز الثالث عشر، برصيد 36 نقطة.

◄تشكيل الهلال المتوقع أمام الوحدة في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد ــ علي البليهي – كاليدو كوليبالي ــ رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز ــ سالم الدوسري ــ سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: مالكوم ــ ميشايل ديلجادو ــ ألكسندر ميتروفيتش.

◄موعد مباراة الوحدة والهلال في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة الوحدة والهلال في الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الإثنين الموافق 27 مايو الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

◄القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والهلال في الدوري السعودي

تذاع مباريات الدوري السعودي للمحترفين عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الوحدة والهلال على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC Sport 3.