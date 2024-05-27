انت الأن تتابع خبر "جنون" في الهلال! الزهراني يُفجّر مفاجأة بخصوص نجم الفريق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الناقد الرياضي علي الزهراني معارضته الشديدة لفكرة تبديل نجم نادي الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش بالمهاجم الإنجليزي هاري كين.

وخلال مداخلة على برنامج "رياضة سكوب"، قال الزهراني: