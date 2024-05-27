انت الأن تتابع خبر "جنون" في الهلال! الزهراني يُفجّر مفاجأة بخصوص نجم الفريق والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أكد الناقد الرياضي علي الزهراني معارضته الشديدة لفكرة تبديل نجم نادي الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش بالمهاجم الإنجليزي هاري كين.
وخلال مداخلة على برنامج "رياضة سكوب"، قال الزهراني:
- "لست مع تبديل ميتروفيتش بهاري كين.. ومن الجنون التفكير في هذا الخيار".
- "من الصعب أن يحصل الهلال على لاعب بقيمة ميتروفيتش فهو وجد ضالته فيه".
- "من الممكن التخلي عن البرازيلي ميشائيل ديلغادو".
- يُشار إلى أن ميتروفيتش قد سجل 33 هدفًا في 30 مباراة مع الهلال في جميع المسابقات هذا الموسم، بينما سجل كين 20 هدفًا في 40 مباراة مع توتنهام هوتسبير.