الرياضة

"جنون" في الهلال! الزهراني يُفجّر مفاجأة بخصوص نجم الفريق

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رياض - احمد صلاح - أكد الناقد الرياضي علي الزهراني معارضته الشديدة لفكرة تبديل نجم نادي الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش بالمهاجم الإنجليزي هاري كين.

وخلال مداخلة على برنامج "رياضة سكوب"، قال الزهراني:

  • "لست مع تبديل ميتروفيتش بهاري كين.. ومن الجنون التفكير في هذا الخيار".
  • "من الصعب أن يحصل الهلال على لاعب بقيمة ميتروفيتش فهو وجد ضالته فيه".
  • "من الممكن التخلي عن البرازيلي ميشائيل ديلغادو".
  • يُشار إلى أن ميتروفيتش قد سجل 33 هدفًا في 30 مباراة مع الهلال في جميع المسابقات هذا الموسم، بينما سجل كين 20 هدفًا في 40 مباراة مع توتنهام هوتسبير.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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