نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يجهز ملايينه لخطف صفقة نارية من الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي ريال مدريد، للتعاقد مع أحد نجوم الدوري الفرنسي وذلك من أجل دعم صفوفه خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ريال مدريد يرغب في ضم ليني يورو

ذكرت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية أن نادي ريال مدريد يرغب في التوقيع مع ليني يورو مدافع ليل، هذا الصيف.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، تتجه لإرسال عرض رسمي تتراوح قيمته ما بين 30 لـ40 مليون يورو من أجل التعاقد مع لاعب ليل.

وطلبت إدارة ريال مدريد، من ليني يورو التحلي بالصبر ورفض جميع العروض الأخرى في الوقت الحالي.

ويأمل نادي ريال مدريد، الاعتماد على رغبة ليني يورو في الانضمام إلى صفوف الفريق الملكي، لترجيح كفة الميزان، في ظل وجود منافسة من طرف باريس سان جيرمان.

ويحاول نادي ريال مدريد، إقناع ليل بالسماح برحيل لاعبه ليني يورو، الذي يرتبط بعقدٍ ساري مع النادي حتى يونيو 2025.