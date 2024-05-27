تويتر الآن بث مباشر (0-0) مباراة الأهلي والفيحاء في الدورى السعودى

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أحمد جودة - القاهرة - تويتر الآن بث مباشر (0-0) مباراة الأهلي والفيحاء في الدورى السعودي، مباراة الأهلى والفيحاء.. يستعد الأهلى اليوم لخوض مباراة قوية مع نظيره الفيحاء ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة بدوري روشن السعودي للمحترفين، وتقام مباراة الأهلى والفيحاء على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.

وحسم الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة، حيث يبتعد عن أقرب ملاحقيه التعاون بـ6 نقاط قبل الجولة الأخيرة، وفى المقابل، يطمح الفيحاء لزيادة رصيده في المباراة الختامية، حيث يبحث صاحب المركز الثامن بـ44 نقطة عن الفوز والتقدم خطوة للأمام.

موعد مباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-24:



تنطلق صفارة مباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-24:



تنقل مباراة الأهلى والفيحاء عبر قنوات SSC SPORT HD 5، وتمتلك شبكة قنوات SSC السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويمكن متابعة البث المباشرلـ مباراة الأهلى والفيحاء عبر الإنترنت عن طريق تطبيق شاهد، وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط، فيمكن متابعة البث المباشر لمباراة الأهلى والفيحاء من أي مكان في العالم عبر Nord VPN.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الفيحاء: