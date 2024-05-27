نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الاتحاد الألماني: قادرين على الفوز بيورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يثق بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم في قدرة منتخب بلاده على الفوز ببطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي تنطلق في ألمانيا منتصف الشهر المقبل.

رئيس الاتحاد الألماني: قادرين على الفوز بيورو 2024

وقال نويندورف في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين "نتطلع مثل أي فريق لتقديم أقصى ما لدينا، وأثق أننا قادرون، نريد تحقيق الإنجاز، والفريق مبشر، وأثق أننا سنلعب بطولة جيدة وبإمكاننا الذهاب بعيدا".

ويستعد منتخب ألمانيا الفائز بلقب كأس الأمم ثلاث مرات لخوض مباراتين وديتين أمام أوكرانيا واليونان في أوائل حزيران/يونيو قبل مواجهة اسكتلندا يوم 14 من نفس الشهر في الجولة الأولى بالمجموعة التي تضم أيضا منتخبي المجر وسويسرا.

وقدم المنتخب الألماني أداء متواضعا في آخر ثلاث بطولات كبرى، بخلاف نتائج محبطة في 2023 لكن المدرب يوليان ناجلسمان بدا أنه أعاد الأمور لنصابها بعد الفوز على هولندا وفرنسا في وديتين بشهر مارس.

وأشار نويندورف إلى أنه التقى ناجلسمان وكذلك مدير الفريق رودي فولر، قائلا "أثق تماما في القيادة الفنية للمنتخب".