عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الفيحاء في الدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماتياس يايسله، المدير الفني لنادي أهلي جدة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الفيحاء في المباراة التي ستقام مساء اليوم الإثنين على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي والفيحاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الفيحاء في الدوري السعودي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: روجير إيبانيز، ميريح ديميرال، ريان حامد، سعد بالعبيد.

خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسي، فهد الرشيدي.

خط الهجوم: روبرت فيرمينو، فراس البريكان، سميحان النابت.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الفيحاء في الدوري السعودي

تذاع مباراة الأهلي ضد الفيحاء، عبر شبكة قنوات SSC، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC SPORT 2HD، بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض على القناة الصوتية الأولى، والمصري مدحت شلبي على قناة صوتية ثانية.

