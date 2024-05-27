نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال الرسمي أمام الوحدة في ختام دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الوحدة بعد قليل بستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال والوحدة

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والوحدة مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال أمام الوحدة

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: البريك، كوليبالي، تمبكتي، لودي

خط الوسط: الفرج، كنو، الحمدان

خط الهجوم: الدوسري، القحطاني، الشهري

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة

تردد ssc

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.