نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف ناصر ماهر.. الزمالك يتقدم على الاتحاد السكندري في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري، بتقدم الأبيض بهدف نظيف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف عن طريق اللاعب ناصر ماهر، في الدقيقة 28 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد تسديدة قوية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ويعتبر هذا هو الهدف الأول لناصر ماهر مع القلعة البيضاء، منذ انضمامه إلى صفوف نادي الزمالك في الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من صفوف فيوتشر.

تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من:

محمد عواد وياسر حمد وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

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