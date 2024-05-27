انت الأن تتابع خبر تيليس يتعافى من كدمة ركبته.. لكنه يغيب عن مواجهة الاتحاد لهذا السبب الذي صدم الجميع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض ظهير أيسر نادي النصر، البرازيلي أليكس تيليس، لكدمة في الركبة خلال مواجهة الرياض في الجولة 33 من دوري روشن، لكن الفحوصات الطبية أكدت سلامته.

وخضع تيليس لجلسة علاجية يوم السبت

واكتفى بأداء تمارين في النادي الصحي كجزء من خطة التعافي.

وعاد تيليس للمشاركة في التدريبات مع زملائه

لكنه لم يشارك في التدريبات الكاملة، بينما غاب 5 لاعبين من فريق الشباب عن مباراتهم مع الاتفاق بسبب مشاركتهم في تدريبات الفريق الأول.

ويشمل هذا الخماسي: