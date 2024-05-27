انت الأن تتابع خبر تيليس يتعافى من كدمة ركبته.. لكنه يغيب عن مواجهة الاتحاد لهذا السبب الذي صدم الجميع والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعرض ظهير أيسر نادي النصر، البرازيلي أليكس تيليس، لكدمة في الركبة خلال مواجهة الرياض في الجولة 33 من دوري روشن، لكن الفحوصات الطبية أكدت سلامته.
وخضع تيليس لجلسة علاجية يوم السبت
- واكتفى بأداء تمارين في النادي الصحي كجزء من خطة التعافي.
وعاد تيليس للمشاركة في التدريبات مع زملائه
- لكنه لم يشارك في التدريبات الكاملة، بينما غاب 5 لاعبين من فريق الشباب عن مباراتهم مع الاتفاق بسبب مشاركتهم في تدريبات الفريق الأول.
ويشمل هذا الخماسي:
- مرزوق تمبكتي، وعواد أمان، وخالد كمال، ومشاري النمر، وعبد العزيز العليوة.
- ويُتوقع أن ينضم إليهم المدافع الصاعد وليد صابر في تدريب الأحد، بعد تأجيل استدعائه يومًا بسبب خوضه مباراة دوري الشباب.
- وسيختتم النصر تحضيراته لمواجهة الاتحاد، الاثنين، في الجولة الختامية من الدوري، والتي سيغيب عنها تيليس بسبب تراكم البطاقات الصفراء.