نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جالاردو يعلن تشكيل الاتحاد لكلاسيكو النصر في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مارسيلو جالاردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، تشكيل العميد لمواجهة نظيره النصر، في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد نظيره النصر، مساء اليوم الإثنين، في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين، على أرضية ملعب استاد الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الكلاسيكو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

وضم تشكيل الاتحاد كل من:

حراسة المرمى: محمد المحاسنة

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، حسن كادش، سعد آل موسى، سويلم المنهالي

خط الوسط: أحمد الغامدي، فيصل الغامدي، نجولو كانتي، عوض الناشري، نجولو جوتا

وفي الهجوم: طلال حاجي

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 54 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 79 نقطة.