نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بروكسي يحتج على تأجيل مباراته أمام الزمالك في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسل نادي بروكسي احتجاج رسميًا، لاتحاد الكرة المصري لكرة القدم، وذلك بعد إعلان الأخير تأجيل مباراته أمام الزمالك في دور 32 من بطولة كأس مصر.

وكانت المباراة قد تحدد لها موعد 30 من شهر مايو الجاري لتقام على ملعب المقاولون العرب في تمام الثامنة مساء إلا أن التأجيل جاء رفقة مباراة الأهلي وبيراميدز بسبب استدعاء الدوليين.

خطاب بروكسي لاتحاد الكرة

وجاء احتجاج بروكسي على التأجيل لسببين ذكرهم النادي في خطابه والذي جاء كالاتي:-

1- عدم ذكر سبب التأجيل في الخطاب وبالتالي التأجيل غير مبرر، وإذا كان السبب عدم وجود اللاعبين الدوليين فهذا يخالف جدول كأس مصر والذي أكد على إقامة هذا الدور دون الدوليين.

2- لم يتضمن خطاب التأجيل موعدا محددا للمباراة حيث أنهى بروكسي مباراته في الثامن من مايو ومنذ. النهاية دخل الفريق معسكر مغلق استعداد للمباراة المحدد موعدها سلفا إلا أن فوجئنا بالتأجيل دون اعتبار لمصلحة الفريق الذي يتدرب ويتكلف مصاريف باهظة ودون جدوى.

ويذكر أن الاتحاد المصري قد أعلن عن تأجيل مباريات الأهلي، بيراميدز، الزمالك في كأس مصر بداعي غياب 3 لاعبين دوليين وأكثر عن المباراة بينما تقام باقي المباريات في موعدها.