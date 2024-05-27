نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق ورشة عمل "فيفا" للمديرين الفنيين بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم الاثنين بالقاهرة ورشة عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمديرين الفنيين ومسؤولي مشروع المواهب بإفريقيا، والتي تستمر حتى الأول من يونيو المقبل.

وحضر افتتاح ورشة العمل وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، علاء نبيل المدير الفني للاتحاد ومحمد يوسف مساعد المدير الفني للاتحاد.

تبدأ ورشة العمل يوميا في التاسعة صباحا، وتستمر حتى السادسة مساء، وتشمل التواجد في بعض الفعاليات، والتي كان أولها زيارة ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، لمشاهدة مباراة فريقي بيراميدز والجونة بالدوري المصري الممتاز، كما تشمل زيارة مشروع الهدف ومركز المنتخبات الوطنية يوم الخميس المقبل.

وتقام ورشة العمل بحضور مديرين فنيين من 8 اتحادات أفريقية مختلفة، كما يشارك بها مسؤولو تطوير كرة القدم بالاتحادين الدولي والأفريقي.

