نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. منتخب مصر يضم إبراهيم عادل وتأجيل مباراة بيراميدز واحتجاج بروكسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء:

إبراهيم عادل بديل رمضان صبحي في قائمة منتخب مصر

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من اتحاد الكرة بشأن اختيار المهاجم الشاب إبراهيم عادل قائد المنتخب الأولمبي، لمعسكر المنتخب الوطني الأول.

ويستعد المنتخب لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 يونيو الجاري في إطار تصفيات كأس العالم.

ومن المقرر أن ينضم إبراهيم عادل للمعسكر الذي ينطلق غدا، إلى جانب الثنائي السابق مصطفى فتحي ومحمد حمدي.

تأجيل مباراة بيراميدز والنصر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة بيراميدز ضد النصر القاهري، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بنسخة الموسم الحالي.

وجاء تاجيل مباراة بيراميدز ضد النصر القاهري، بعد استدعاء إبراهيم عادل للمنتخب الوطني، ووصول عدد اللاعبين المنضمين من الفريق إلى 3 لاعبين وهو ما يمنح الفريق أحقية التأجيل أسوةً بالأهلي والزمالك.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، عن تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في دور الـ32 من بطولة كأس مصر خلال منافسات الموسم الجاري.

بروكسي يحتج على تأجيل مباراته أمام الزمالك في كأس مصر

أرسل نادي بروكسي احتجاج رسميا لاتحاد الكرة المصري لكرة القدم، وذلك بعد إعلان الأخير تأجيل مباراته أمام الزمالك في دور 32 من بطولة كأس مصر.

وكانت المباراة قد تحدد لها موعد 30 من شهر مايو الجاري لتقام على ملعب المقاولون العرب في تمام الثامنة مساء إلا أن التأجيل جاء رفقة مباراة الأهلي وبيراميدز بسبب استدعاء الدوليين.

ويذكر أن الاتحاد المصري قد أعلن عن تأجيل مباريات الأهلي، بيراميدز، الزمالك في كأس مصر بداعي غياب 3 لاعبين دوليين وأكثر عن المباراة بينما تقام باقي المباريات في موعدها.

وجهة تشافي القادمة بعد الرحيل عن برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة حول مصير تشافي هيرنانديز، مدرب نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة السابقة بعد أن ترك تدريب البارسا.

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية فإن تشافي قرر أخذ فترة راحة من التدريب للتفكير في مستقبله الفترة المقبلة بهدوء قبل أن يتسرع في الحكم باتخاذ قرار مفاجيء وسريع.

ووصل تشافي عدد من العروض المميزة من قبل أندية إيه سي ميلان الإيطالي ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لقيادة أنديتهم خلال الموسم الجديد.