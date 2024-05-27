نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودرن فيوتشر في ثوبه الجديد.. طالع التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الجريدة الرسمية، اليوم الأثنين بقرار تغيير اسم نادي مودرن فيوتشر اف سي إلى نادي اسم جديد ليظهر خلال الفترة القادمة بثوب مختلف، ب اسم "مودرن سبورت".

ونشرت الجريدة في عدد اليوم البيان كالتالي:

بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وعلى الميثاق الأولمبي، وعلى لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية، وعلى لائحة النظام الأساسي لنادي فيوتشر إف سي، وعلى محضر الجمعية العمومية غير العادية لنادي فيوتشر بتاريخ يوم 22 يناير 2024، بالموافقة على تغيير اسم النادي من نادي فيوتشر أف سي، إلى نادي مودرن سبورت بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية للنادي، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره.



واستحوذت شركة فيوتشر للاستثمار والتسويق الرياضي على نادي كوكاكولا الذي كان صاعدا حديثًا في ذلك الوقت للدوري موسم 2021 - 2022.

