نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تركي آل الشيخ يحسم الجدل حول استضافة السعودية لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، حقيقة ما تردد في الساعات الماضية حول طلب المملكة استضافة مباراة السوبر الأفريقي بين الاهلي والزمالك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لموعد مع نظيره الزمالك، في بطولة كأس السوبر الأفريقي 2023-2024، عقب حصوله على الأميرة السمراء بعد فوزه على الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تركي آل الشيخ ينفي إقامة السوبر السعودي في السعودية

نفى تركي الشيخ، كل ما تردد، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “غير صحيح إشاعة تقدمنا بطلب الحصول على السوبر الأفريقي ولا نية لنا لذلك”.

ويواجه النادي الاهلي في السوبر الأفريقي نظيره الزمالك، بعدما حصل على لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نظيره نهضة بركان المغربي.