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أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره فريق الاتحاد السكندري، بنتيجة هدفين نظيفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يمتع الجميع ويفوز على الاتحاد السكندري بثنائية في الدوري

جاء الهدف الأول للزمالك عن طريق اللاعب ناصر ماهر، في الدقيقة 28 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد تسديدة قوية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ويعتبر هذا هو الهدف الأول لناصر ماهر مع القلعة البيضاء، منذ انضمامه إلى صفوف نادي الزمالك في الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من صفوف فيوتشر.

فيما نجح سيف الدين الجزيري في إحراز الهدف الثاني للزمالك، في الدقيقة 58 من أحداث الشوط الثاني، بعد تمريرة رائعة من عبد الله السعيد إلى نداي الذي مرر الكرة من يمين منطقة الجزاء ليسدد الجزيري الكرة داخل الشباك.

وشهدت الدقيقة 88 إلغاء الهدف الثالث للزمالك الذي أحرزه اللاعب زياد كمال، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل.

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 28 محتلا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 36 في المركز الخامس.

