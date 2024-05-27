نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على رؤساء أجهزة اليد والطائرة والسلة بنادى سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس فرج عامر اختيار العميد دكتور وليد منير صالح رئيسًا لجهاز كرة اليد بالنادى وكذلك اختيار عماد نوار مديرًا فنيًا للكرة الطائرة للسيدات.

وجاء ذلك بحضور المهندس فرج عامر رئيس النادى والدكتور عمر الغنيمى نائب رئيس النادى وأشرف مختار والدكتورة ماهينور سامح عضوا المجلس.

وكانت إدارة نادى سموحه أعلنت مؤخرًا عن اختيار مصطفى سكر رئيسا لجهاز كرة السلة بالنادى وفادى هانى مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة السلة وأحمد سمير مديرًا فنيًا للكرة الطائرة.





ومن المقرر أن رؤساء الأجهزة باختيار المدربين والإداريين لشتى فرق القطاعات خلال الأيام المقبلة.

