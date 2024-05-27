نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان هام من الترجي التونسي يكشف ملابسات أزمة الجماهير في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم نادي الترجي التونسي، الاعتذار لجماهير فريقه عبر بيان أصدره على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، كما كشف أيضًا ملابسات أزمة التدافع الجماهيري لمشجعي الفريق في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري.

واحتج نادي الترجي التونسي على ما حدث لفرد من جماهير الفريق استثناء دخوله ستاد القاهرة حيث أنه تعرض للإصابة، وكشف النادي كل ما حدث خلال المطالبة بزيادة عدد الجماهير في الإستاد.

بيان الترجي التونسي حول أزمة الجماهير في لقاء الأهلي

تلقى فريق الترجي التونسي الخسارة من نظيره الأهلي المصري في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف وحصل على لقب دوري أبطال إفريقيا.

وأصدر اليوم الاثنين نادي الترجي بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أكد خلاله أنه قام بمراسلة الكاف ونادي الأهلي للحصول على 500 تذكرة مجانية في إطار المعاملة بالمثل مع بطل مصر.

موضحًا في البيان أن الترجي حصل على 2000 تذكرة إضافة لعدد التذاكر المجانية، كما طالبوا بزيادة عدد الجماهير، مؤكدا أنه حدث بالفعل.

وجاء البيان كالتالي:" رئيس الوفد الرسمي للنادي، والسفير التونسي في القاهرة عقدا اجتماعا مع الأمن في مصر وكبار المسؤولين لإبلاغهم برغبة بطل تونس في زيادة عدد التذاكر المخصصة لجماهيره، في ظل الأعداد الكبيرة التي وصلت إلى مصر لحضور المباراة"، وتم تقديم طلب لزيادة عدد التذاكر خلال الاجتماع بحضور كل الأطراف المعنية.

وأوضح البيان أن عدد المشجعين الذين حضروا المباراة من مدرجات ستاد القاهرة وصل لـ 5 أو 6 آلاف متفرج، إلا أن محاولات دخول باقي الجماهير لم تنجح.

في خصوص المحب الذي تعرض إلى إصابة في رجله،:"فإن الترجي الرياضي التونسي وفور السماع بالحادث اتصل بالسفارة التونسية بمصر وتم التنسيق مع الجهات المصرية لنقله إلى المصحة وقد تكفل أحد أحباء الترجي الرياضي التونسي المقيمين بمصر بكل المصاريف، وتم إعداد عودة هذا المحب إلى تونس في الطائرة الخاصة للوفد الرسمي وكانت سيارة إسعاف خصصها الترجي الرياضي التونسي بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة الصحة في انتظار هذا المحب بمطار تونس قرطاج وتم نقله مباشرة إلى مصحة خاصة أين يتلقى كل الإسعافات اللازمة وهو لا يزال يقيم بالمصحة المتعاقدة مع الترجي الرياضي التونسي إلى حين تماثله نهائيا إلى الشفاء".

"بالنسبة للأحباء الموقوفين فقد كان الترجي الرياضي التونسي في متابعة حينية لوضعيتهم بالتنسيق مع السفارة التونسية بمصر وقد تم إخلاء عددا منهم وتلقينا وعودا رسمية بإخلاء سبيل البقية وترحيلهم جميعا إلى تونس".

واختتم: "في الختام، صحيح أننا لم نفز بلقب رابطة الأبطال الإفريقية لكننا وبفضل أحبائنا وبفضل العرض الخيالي الذي قاموا به في لقاء الذهاب في رادس كسبنا حب واحترام الجميع في مختلف بلدان العالم وضرب أنصار الترجي الرياضي التونسي الرائعون موعدا مع التاريخ بدخلة ظلت ولا تزال راسخة في قلوب كل من تابع المباراة على الشاشات من كل قارات العالم.

كما أن الهبة الكبيرة إلى مصر تعد سابقة في تاريخ التنقلات لا العربية والقارية فحسب وإنما العالمية في أعتى وأكبر المنافسات والتظاهرات.

فشكرا وتحية من الأعماق لجماهيرنا العزيزة والرائعة ومعذرة مرة أخرى على عدم تلبية رغبات كل الأنصار الذين تحولوا إلى مصر.

عاش الترجي الرياضي التونسي كبيرا شامخا... وعاش جمهوره العزيز".