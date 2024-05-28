نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف فيرمينو.. الأهلي ينهي الدوري السعودي بالفوز أمام الفيحاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة من تحقيق الفوز أمام نظيره الفيحاء بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

أحداث مباراة الأهلي ضد الفيحاء في الدوري السعودي

مرت أحداث الشوط الأول بسجال على الكرة بين أقدام لاعبي الفريقين ولكن دون تشكيل خطورة على المرميين لتنتهي أحداث الـ45 بالتعادل السلبي.

وسدد فرانك كيسي لاعب الأهلي في الدقيقة 57، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت أعلى العارضة.

وسجل روبرت فيرمينو أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح الأهلي في الدقيقة 85، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء الفيحاء، نفذها سميحان النابت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ميريح ديميرال برأسية، تصدى لها الحارس ليتابعها فيرمينو بتسديدة أرضية مباشرة، سكنت الشباك.

ترتيب فريقا الأهلي والفيحاء في الدوري السعودي

يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 65 نقطة، بعد الفوز في 19 مباراة والتعادل في 8 لقاءات وخسارة 7 مواجهات، فيما يحتل فريق الفيحاء المركز التاسع برصيد 44 نقطة، بعد الفوز في 11 مباراة والتعادل في مثلهم وخسارة 12 مواجهة.