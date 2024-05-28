نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يخسر بنتيجة ثقيلة أمام النصر في ختام الدوري السعودي ويفقد مقعده بكأس السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في تحقيق الفوز أمام نظيره الاتحاد، في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

النصر يهزم الاتحاد

افتتح التهديف، كريستيانو رونالدو في الدقيقة 45+3 من صناعة محمد آل فتيل، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، استطاع كريستيانو رونالدو أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 69 من صناعة مارسيلو بروزوفيتش، بعد أن تعرض سويلم المنهالي لاعب الاتحاد للطرد في الدقيقة 66.

فيما أضاف عبدالرحمن غريب الهدف الثالث في الدقيقة 79 من ركلة جزاء، بينما أحرز فرحة الشمراني هدف تقليص الفارق لصالح الاتحاد في الدقيقة 88 من صناعة طلال حاجي.

وأحرز فابينيو الهدف الثاني لصالح الاتحاد في الدقيقة 90+2، بينما تمكن مشاري النمر أن يسجل هدف الرابع لصالح النصر في الدقيقة 90+5 من صناعة عبد العزيز العليوة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 82 نقطة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما توقف رصيد الاتحاد عند 54 نقطة محتلًا المركز الخامس.

وفشل الاتحاد في التأهل إلى كأس السوبر السعودي النسخة المقبلة، حيث حصل التعاون على المقعد الرابع والأخير في البطولة بجانب الأهلي والهلال والنصر.