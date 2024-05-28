نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يفوز أمام الوحدة بثنائية في ختام دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزا صعبا على نظيره فريق الوحدة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الهلال والوحدة

وبدأت أحداث مباراة الهلال والوحدة برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل محمد كنو الهدف الأول في الدقيقة 20 صنعه له سالم الدوسري وانتهى الشوط الأول 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وعادل يحيى النجعي النتيجة للوحدة في الدقيقة 77 صنع محمد القرني وسجل الكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني للهلال في اخر دقائق المباراة وانتهت 2/1.

ترتيب الهلال والوحدة

وانهى الزعيم الموسم بالمركز الأول برصيد 96 نقطة بعد 31 فوز و3 تعادلات ولم يخسر بينما يأتي الوحدة في المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة حيث فاز خلال 10 مباريات وتعادل بستة وهزم خلال 18.