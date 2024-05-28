عاجل.. الزمالك يُعلن عبر "دوت الخليج الرياضي" بدء مفاوضات تمديد عقد زيزو

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك عبر صفحات موقع "دوت الخليج الرياضي" بدء مفاوضات تمديد عقد أحمد السيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.

تمديد عقد زيزو

أكد حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج الرياضي "أن مجلس إدارة نادي الزمالك يرغب في تمديد عقد أحمد السيد زيزو جناح الفريق الأبيض.

وأوضح أمين صندوق نادي الزمالك أن الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان وحسين السيد أعضاء امجلس بصدد عقد جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة مع أحمد السيد زيزو لبدء التفاوض لتمديد عقد اللاعب مع الفريق لسنوات قادمة.

وأشار حسام المندوه إلى أن تمديد عقد أحمد السيد زيزو يعد أولوية لمجلس إدارة نادي الزمالك؛ لأن النادي يمتلك الحق في عقد اللاعب وكذلك الحق في بيع اللاعب.

وأتم حسام المندوه تصريحاته موضحا أن اللجنة السابقة التي ضمت أعضاء من المجلس الحالي نجحوا من قبل في تمديد عقد اللاعب مؤكدا أن المجلس قادر على التفاوض وتمديد عقد اللاعب مجددا.

وينتهي عقد أحمد السيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المقبل 2024-2025.

ويحق لأحمد السيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التوقيع لأي نادي بشكل مجاني خلال شهر يناير القادم من عام 2025.