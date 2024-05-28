نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محامي رمضان صبحي يفجر مفاجأة بشأن إيقاف اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد هاني زهران محامي رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن اتهام اللاعب هو جسيم بالنسبة لهم.

هاني زهران: ما يحدث مع رمضان صبحي مسرحية وموقفنا سليم واللاعب مطمئن

تابع زهران خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تم الحصول على عينتين من رمضان صبحي في خلال 45 دقيقة، وخرجت سلبية ولا يوجد تلاعب، والتسريبات سبب الأزمة".

وأضاف هاني زهران: "طلبنا جلسة الاستماع ونتمنى من اللجنة أن تستمع بصدر رحب، خاصةً أننا نملك دلائل والعينات سلبية، وبالتالي لا توجد أي نية للتلاعب".

واستطرد: "المعمل الخاص لم يؤكد أن العينة فاسدة ولكن هي بخاصية مختلفة، وهناك إجراءات متبعة للمكافحة ونسير بتسلسل، واللاعب مهدد بالايقاف 4 سنوات، وجاهزين للجلسة الطارئة التي سيتم تحديد موعدها".

وقال محامي رمضان صبحي: "هناك إجراءات محددة يتم اتباعها في كشف المنشطات، وهناك إجراءات طويلة لعدم جاهزية اللاعب أو بعض المناوشات بين اللاعبين والممرضين، ولكن لم يحدث أي خلاف بين اللاعب وأي شخص، وطلبنا تفسير من الوادا حول كيفية فساد العينة".

وأوضح زهران: "هناك علامة استفهام كبيرة بسبب قرار إيقاف اللاعب بعد 10 أشهر كاملة، وقمنا بالرد في شهر أبريل على الخطاب المرسل إلينا، ثم تم الرد علينا بعد شهرين بالايقاف وهو ما يشوب صحة الاجراءت".

وأردف: "هناك فريق عمل يعمل على تجهيز كل الملفات الخاصة بنا للدفاع عن رمضان صبحي، ونحن على قناعة تامة بصحة موقفنا بعدم نية التلاعب، وعدم انصافنا في تلك "المسرحية"، سيتم اللجوء إلى الكاف، وسيكون هناك تعويضات ضخمة للاعب إذا كان على صواب، قد يكون هناك تعنت ضد اللاعب وسوء النية".

واختتم هاني زهران: "رمضان صبحي يعيش حالة من الطمأنينة بسبب صحة موقفه، ولكن الموقف يقلق بكل تأكيد، وأتمنى أن يتم انتهاء الأمر بشكل سليم وفي صالحنا".