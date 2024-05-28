نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ربنا نصرنا".. أول تعليق رسمي من الزمالك بعد الحكم بصحة الانتخابات (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أُسدل الستار على الصراع القضائي بشأن صحة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب بعدما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا برفض كافة الطعون المقدمة لإبطال العملية الانتخابية الأخيرة بالقلعة البيضاء.

تصريحات حسام المندوه بعد صحة انتخابات الزمالك

وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب، قد قضت اليوم الإثنين، بإلغاء جميع طعون بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك ليتأكد استمرار المجلس حتى نهاية فترة الانتخابية.

وفي نفس السياق قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعون رقم 70 /2070 و70/20807، المقامين من حسام الدين المندوه توفيق الخواجه أمين الصندوق بالنادي الأبيض وكذلك حسين لبيب وإلغاء حكم أول درجة واستمرار حسام المندوه في منصبه.

من جانبه قال الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي: "كانت معركة قوية أراد الله أن ننتصر فيها في نهاية المطاف. من الآن فصاعدا سأبدأ في التركيز بشكل كامل في مهمتي بنادي الزمالك".

وأكمل أمين الصندوق بنادي الزمالك: "في الفترة الأخيرة كنا نعمل بنص تركيزنا بسبب القضايا والطعون، بلا شك تلك القضايا أخذت من وقتنا وجهدنا وتركيزنا داخل نادي الزمالك".

مكافأة للمجلس

وتابع المندوه حديثه موضحًا: "ربنا أعطانا مكافأة أخرى للمجلس بعد الفوز بلقب الكونفدرالية الإفريقية وأريد أن أقول من خلال منبركم.. لا لكل المتربصين بنادي الزمالك".

واسترسل: "هدف هؤلاء المتربصون فقط هو نادي الزمالك؛ لأننا كمجلس إدارة نتغير كل أربعة أعوام، المحب لنادي الزمالك عليه أن يترك النادي مستقرًا".

واختتم أمين صندوق نادي الزمالك تصريحاته: "أشعر بسعادة وراحة بعد الحكم القضائي الصادر اليوم وأريد أن أنوه إلى أن (روشتة) نادي الزمالك هي الاستقرار الذي لا بد من توافره خلال الفترة المقبلة".