نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يهبط بفريق أبها السعودي إلى دوري يلو في الموسم القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت رسميا منافسات دوري المحترفين السعودي "دوري روشن" والذي حسم الهلال لقبها لصالحه بعد أن غاب عن الزعيم الموسم الماضي.

وكما اكتملت أضلاع المربع الذهبي، حسم الثلاثي الهابط من الدوري السعودي إلى دوري الدرجة الأولى "دوري يلو".

مشوار موسيماني مع أبها

احتل نادي أبها المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة حقق فيهم 9 انتصارات و5 تعادلات و20 هزيمة اخرهم السقوط أمام الحزم السعودي في المباراة الأخيرة.

الثلاثي الهابط في الدوري السعودي

وبجانب أبها هبط كلا من الحزم لدوري الدرجة الأولى بعد احتلاله المركز الأخير في الدوري برصيد 24 نقطة من 4 انتصارات و12 تعادل و18 هزيمة.

بينما هبط الطائي برصيد 31 نقطة في المركز السابع عشر حققهم من 8 انتصارات و7 تعادلات و19 هزيمة.