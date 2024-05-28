نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف حقيقة حدوث خلاف بينه وبين الشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مصطفى شوبير حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن حقيقة حدوث أزمة بينه وبين محمد الشناوي قائده بعد عودته من الإصابة وعدم مشاركته أساسي والبقاء بدكة البدلاء.

وقال شوبير في تصريحات له مع سيف زاهر: "مستر كولر تحدث معي قبل مباراة بلدية المحلة في الدوري المصري، وبلغني أنه قام بالحديث مع الشناوي وأعلمه بأنني سأشارك أساسيا ضد الترجي التونسي".

وتابع: "كولر تمنى لي خالص التوفيق ولا يوجد أزمة من الأساس بيني وبين الشناوي، ومن الطبيعي أن يشعر بالحزن لعدم المشاركة".