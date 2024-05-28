نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير: للأسف بسبب والدي يقومون بمهاجمتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مصطفى شوبير حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن سبب الهجوم الذي يتعرض له من جماهير الفريق والأشخاص الذين يستغلون اسم والده ليهاجموه به.

وقال شوبير في تصريحات له مع سيف زاهر: "ارتباطي باسم شوبير له إيجابيات وسلبيات، وشرف لي أن أحمل اسمه والبعض يستخدم ذلك ليهاجمني بشكل مستمر دون أسباب".

وتابع: "في النهاية هو والدي، وللأسف البعض يستغل أني نجل شوبير عشان يدوس عليا ويهاجمني، وفي ناس ما بتصدق تستنى لي غلطة".

واختتم حديثه: "وعمل والدي الإعلامي لا يختلف عنه كأب ففي حال صدور أي خطأ مني في أي لقاء يكون أول المنتقدين عبر وسائل الإعلام وفي النهاية هذا عمله، على الرغم من نصحة المستمر لي كحارس سابق".