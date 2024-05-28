نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأموال ليست عائق.. حسام المندوه يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات تمديد عقد زيزو (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لتمديد عقد أحمد السيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة.

تصريحات حسام المندوه

وينتهي عقد أحمد السيد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل حيث يحق لنجم القلعة البيضاء التوقيع لأي نادي مجانًا في يناير القادم.

من جانبه اختّص حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك موقع "دوت الخليج الرياضي" بكواليس مفاوضات تمديد عقد أحمد السيد زيزو جناح الفريق الأبيض.

وقال حسام المندوه في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي: "الأولوية بالنسبة لمجلس إدارة الزمالك هي تمديد عقد زيزو؛ لأن النادي يمتلك الحق في عقد اللاعب سواء بتمديد عقده أو بيعه".

وأكمل المندوه: "أحمد زيزو بالنسبة لنا هو رمانة الميزان لفريق الزمالك. فكرة رحيل اللاعب والتخلي عن خدماته ليست سهلة".

بدء مفاوضات تمديد عقد زيزو مع الزمالك

وأعلن حسام المندوه: "خلال الساعات القليلة القادمة سيكون هناك جلسة بين الكابتن حسين لبيب والكابتن أحمد سليمان وحسين السيد مع أحمد السيد زيزو لبدء المفاوضات بشأن تمديد عقد اللاعب".

وعن السقف المادي أوضح المندوه: "منذ أن جئنا ونحن نحاول وضع سقف مادي لعقود اللاعبين ولكن ليس سقفًا واحدًا، في حالة أحمد السيد زيزو سيكون هناك تقدير خاص نظرًا لعطاء اللاعب وأرقامه مع الفريق".

واسترسل أمين صندوق الزمالك: "الأموال ليست عائقًا لنا لتمديد عقد زيزو، المعضلة الوحيدة ستكون إذا ما كان لزيزو رغبة في الاحتراف الخارجي".

وأتم حسام المندوه تصريحاته بالقول: "زيزو لاعب محترف وطبيعي يكون مدرك لظروف النادي. نحن نرغب في تمديد عقد وقادرون على التفاوض وإنهاء المفاوضات بالتجديد تمامًا مثلما فعلنا هذا الأمر وقت تواجدنا باللجنة المعينة".