نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. أول رد رسمي من الزمالك على أنباء المفاوضات مع أشرف بن شرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك حقيقة ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية بشأن مفاوضات مسؤولي القلعة لإستعادة خدمات المغربي أشرف بن شرقي.

تصريحات حسام المندوه

وعلق حسام المندوه في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج الرياضي" على أنباء المفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق.

وقال حسام المندوه: "أشرف بن شرقي لاعب مهم جدا بالنسبة للزمالك وأفضل عودته للفريق على المستوى الشخصي بالتأكيد هو لاعب مميز".

وأكمل حسام المندوه ردًا على إمكانية النادي من الناحية المالية لاستقدام أشرف بن شرقي: "الزمالك لديه القدرة على ضم أي لاعب يريده المدير الفني".

وتابع المندوه: "قدرة مجلس الزمالك تتمثل في القدرة على المفاوضات، وأشرف بن شرقي يعرف قيمة نادي الزمالك جيدًا وسيكون التفاوض سهلًا لهذا الأمر وبشكل عام سيكون وفقًا لقدرات النادي".

وأتم حسام المندوه تصريحاته بالقول: "أي لاعب يحتاجه فريق الزمالك سنتعاقد معه ليس فقط أشرف بن شرقي".

وينتهي عقد المغربي أشرف بن شرقي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري بنهاية الموسم الجاري حيث أصبح اللاعب حرًا للانتقال لأي نادي في الفترة المقبلة.