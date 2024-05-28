عاجل.. حمدي فتحي يحسم موقفه من العودة إلى الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - حسم حمدي فتحي، لاعب فريق الوكرة القطري والنادي الأهلي السابق، موقفه من العودة من جديد إلى صفوف الفارس الأحمر، عقب ارتباط إسمه في الفترة الأخيرة، للمشاركة في كأس العالم للأندية النسخة القادمة.

ويقدم نجم منتخب مصر مستويات مميزة في الدوري القطري هذا الموسم.

- فتحي يحسم عودته إلى الأهلي

وأكد حمدي فتحي في تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق عبر شاشة قناة إم بي سي مصر:" لا يوجد أي حديث عم رحيلي من الدوري القطري كما يتردد".

وتابع:" أنا مستمر مع الوكرة في الموسم المقبل، ولن أعود إلى مصر، أعيش في حالة استقرار تام، وهدفي حصد المزيد من الألقاب مع فريقي".

على جانب آخر، انضم نجم الوكرة مؤخرا إلى قائمة منتخب مصر الأول، استعدادا لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.