نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يتحدث عن من سيكون حارس الأهلي خلال الفترة القادمة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مصطفى شوبير حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن اسم حامي عرين المارد الأحمر بالمباريات القادمة بالدوري وكأس مصر بعد عودة الشناوي من الإصابة.

وقال شوبير في تصريحات له مع سيف زاهر: "ميشيل يانكون اتعلمت منه حاجات كتير وفرق معايا في حاجات معينة وأي حد اتمرنت معاه ليه بصمة عليا واتعلمت منهم كلهم".

وتابع: "كولر لسة مقعدش معانا واتكلمنا في مين هيلعب الفترة الجاية ومين لأ ومش شاغل بالي بيها أصلا لأني كنت بشغل بالي بحاجات كتير زمان وربنا عوضني بحاجات تانية كبيرة مش هشغل تفكيري تاني".

وأضاف: "حراسة المرمى مركز مش بيقبل القسمة على اتنين وأكيد فيه مشاكل في المركز دا، وبعد ماتش الترجي مكنتش عارف هعمل ايه وجريت لقيت الشناوي جاي فـحضنته، كانت لقطة عفوية مش متفقين عليها".

وأكمل: "لقطة تسليم الشناوي للميدالية في مباراة الإياب بالمغرب كانت لحظة جميلة، وكولر قالي قبلها إني برة القائمة خالص وعلي لطفي هيبقا هو بديله".

واختتم: "لما بنكون على الدكة بيبقا فيه تواصل بينا، مثلًا بيجي يقولي هدّي اللعب وهكذا وبنشتغل مع بعض عن طريق لغة العين لو حد فينا قاعد على دكة البدلاء".