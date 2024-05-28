نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محامي رمضان صبحي يبرئ موكله من تعاطي المنشطات: "النتائج ملعوب فيها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال هاني زهران محامي رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إن فريق العمل الخاص باللاعب قرر طلب تحديد جلسة إستماع.



وكانت منظمة مكافحة المنشطات قد أصدرت قرارًا بإيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز، بشكل مؤقت لحين عقد جلسة الاستماع التي ستقام يوم 6 يونيو المقبل.



وقال هاني زهران في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي المذاع عبر القناة المصرية الأولى: "العينة الثانية لرمضان جاءت سلبية ومن ثم نري إن اللاعب برئ من أي تهمة.



وتابع: "رمضان صبحي ملتزم بأي طلب تحليل يخضع له.. ولسنا مسئولين عن أي تلاعب في نتيجة العينة الاولي خاصة وأن العينة الثانية جاءت سلبية وهي بعد 45 دقيقة فقط من العينة الاولي.



وأختتم: "لا نتمني الذهاب إلي المحكمة الرياضية ولكن إذا حدث أمر ليس في صالح اللاعب سنستمر في الطريق للدفاع عن اللاعب.