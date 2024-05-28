حمدي فتحي: كيروش أفضل مدرب تدربت معه وإمام عاشور الابرز داخل الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري الحالي والأهلي السابق عن أفضل مدرب تدرب تحت قيادته في المنتخب وأبرز اللاعبين في الأهلي.

وجاءت تصريحات حمدي فتحي عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2: "كيروش أفضل من تدربت معه في منتخب مصر، بينما فايلر هو من تدربت تحت قيادته فى الأهلي".



وتابع: "فشل الجيل الحالي لمنتخب مصر فى تحقيق أمم إفريقيا هو عدم التوفيق"



وأضاف: "بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020 أمام الزمالك هي الأغلى فى مسيرتي"



إمام عاشور الأفضل

واستكمل: "إمام عاشور أفضل لاعبي الأهلي في الوقت الحالي"

واختتم: "كنت أتشاجر مع أكرم توفيق خوفا عليه من الاصابة مرة أخرى بعد إصابته الأولى بسبب تدخلاته القوية"