نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شوقي: الخطيب لم يفرح بفوز الأهلي أمام الوداد بنهائي إفريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي سعادته بحصول فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء على بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخ المارد الأحمر على حساب الترجي التونسي.

وجاء ذلك بعد انتصار لاعبو النادي الأهلي أمام الترجي التونسي بنتيجة هدف دون رد بتوقيع رامي ربيعة، في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بتعادل الفريقين سلبيًا.



وقال محمد شوقي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي المذاع عبر القناة المصرية الأولى: "عشنا لحظات عصيبة في مباراة الترجي حتي أطلق الحكم صافرة انتهاء المواجهة".

وتابع: "الأهلي يمتلك مجلس إدارة يعمل لمصلحة النادي علي كافة المستويات ولا توجد أي خلافات بين أعضاء المجلس ولكن تبقي مجرد اختلافات في وجهات النظر من أجل المصلحة العامة".

وأضاف: "الخطيب مش بيلحق يفرح ولا يفكر سوي في مصلحة الفريق.. وبعد صافرة نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2023 أمام الوداد المغربي اتخذ قرار تجديد كولر وتحدث معنا في المجلس.

واستطرد قائلًا: "الأهلي منظومة منضبطة والجميع يعمل من أجل تحقيق النجاح في كل المستويات.

وواصل: " لا نسرف في الفرح بعد الانتصارات ونفس الأمر بعد الخسارة نعمل بشكل سريع من أجل العودة.. الأهلي يقف علي ارض صلبة ولا يتأثر بأي أمور تحدث له.. الخطيب لم يفرح بالفوز علي الوداد والتتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة 11 وقرر بعدها التجديد مباشرة لمارسيل كولر.

وأتم: الأهلي يستعد لإقامة إحتفالية كبري للفرق الرياضية نهاية الموسم خاصة في ظل نجاحات الفرق الرياضية.