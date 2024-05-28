"أخطاء لا يقع فيها مراكز الشباب" نجم الزمالك السابق يفتح النار على مجلس إدارة الأبيض

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أحمد جودة - القاهرة - وجه أحمد دويدار نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، انتقاداته الشديد لمجلس إدارة القلعة البيضاء، نظرًا لتقديم مستحقات إلى بيراميدز وإنبي، بعد تتويج الأبيض بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.



وقال أحمد دويدار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "من أبرم عقد زياد كمال أخطأ.. هل يصح أن يحصل اللاعب على 100 ألف دولار بعد التتويج بكأس الكونفدرالية و50 ألف دولار حال التتويج بكأس السوبر الإفريقي؟".



وتابع: "ماذا إذا زياد كمال أحرز هدف في كأس السوبر الإفريقي؟ هل يحصل حينها على 200 ألف دولار؟ ده هزار؟



وأضاف: "الناس بتهزر، انتوا طمعانين في نادي الزمالك؟ هل عشان مجلس إدارة نادي الزمالك من رجال الأعمال فالجميع يطمع فيه حاليًا".



وأكمل: "ما دام هذا البند موجود في عقد عبد الله السعيد يكون اللاعب انتقل إلى الزمالك مجانًا، خطاب بيراميدز إلى بيراميدز مسخرة، ما يحدث عك إداري".



وواصل: "بيراميدز يريد مستحقات مالية للاعب لم يلعب ولم يشارك في أي مباراة في كأس الكونفدرالية وهو عبد الله السعيد، يجب محاسبة من وضع هذا البند، أوجه حديثي لحسين لبيب، رئيس النادي يجب توضيح كل تلك الأمور".



واختتم أحمد دويدار تصريحاته قائلًا: "بأي منطق تم الاتفاق على هذه البنود؟ هذه أخطاء لا يقع فيها إدارات مراكز الشباب".