نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير: الشناوي هو أقرب الأشخاص لقلبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مصطفى شوبير حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن مدى حبه لزميله وقائده محمد الشناوي وتعامل السويسري مارسيل كولر مدربه معهم وصراحته الشديدة.

وقال شوبير في تصريحات له مع سيف زاهر: "الحمد لله رغبتي كانت الخروج للإعارة ولكن كان بقائى مع الأهلى أفضل شيء، وربنا كرمنى جدا واختار الأفضل لي".

وتابع: "علي لطفي دائما يحدثني قبل كل مباراة وبعدها، ودائما فى ضهرى، ومن أفضل اللاعبين الذين تعاملت معاهم، وكذلك شريف إكرامى الذى يتواصل معى ويشجعني".

وأضاف: "أفضل ما في مارسيل كولر إنه صريح ويتحدث معانا بصراحة قبل أي قرار ويبلغنى من فترة قبلها ولا أشغل بالي بالقادم لأن ربنا كرمني بحاجات كتير لم تكن في الحسبان، فسايب الموضوع على ربنا وهفضل تركيزي على تدريبي والمباريات، ولازم أكون تحت أمر المدير الفني وعمري ما عملت مشكلة مع أي مدرب".

واختتم حديثه: "حارس مرمى الأهلي الأساسي جملة أسعدتنى جدا وشرف ما بعده شرف، ولازم الواحد يموت نفسه علشان يستحق هذه الكلمة والشناوي هو أقرب اللاعبين لقلبي".