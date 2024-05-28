حمدي فتحي يكشف سبب مشاجرته مع أكرم توفيق

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أحمد جودة - القاهرة - كشف حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق ونجم فريق الوكرة القطري ومنتخب مصر الحالي، عن سبب مشاجرته مع أكرم توفيق.



حيث قال حمدي فتحي في تصريحات عبر برنامج الكورة مع فائق المذاع على "MBC Masr 2": "كنت دائمًا أتشاجر مع أكرم توفيق بسبب تدخلاته القوية بعد إصابته الأولى، وذلك بسبب خوفي عليه من الإصابة التي لاحقته قبل ذلك الوقت".

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وتابع: "كل اللاعبين كانوا يطالبوني بالهدوء في التدريبات، لكن أكرم توفيق أصعب مني في تدخلاته".

واختتم: "وهذا جعلني أطالبه بعد الإصابة الأولى التي أصابته، واقول له (خاف على نفسك)، أما ياسر إبراهيم فهو لا يوجد تفاهم معه الجميع يخشاه".

وكان حمدي فتحي قد انتقل إلى نادي الوكرة القطري في الصيف الماضي، قادمًا من الاهلي المصري، في صفقة بلغت قيمتها 3 ملايين يورو.

ولعب حمدي فتحي 19 مباراة خلال هذا الموسم مع الوكرة القطري سجل خلاله 4 أهداف وقام بصناعة هدفين.