حمدي فتحي: أتمنى انضمام زيزو لصفوف الأهلي وعودة رمضان صبحي

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق ونجم فريق الوكرة القطري ومنتخب مصر الحالي، عن رغبته في انضمام لاعب الزمالك الحالي أحمد سيد زيزو.



وقال حمدي فتحي فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي "MBC Masr 2":

حمدى فتحي: " أتمنى أن ينضم أحمد سيد زيزو لصفوف النادي الاهلي".

وعند سؤاله عن لاعب يتمنى عودته لصفوف المارد الأحمر من جديد أجاب: "أتمنى عودة رمضان صبحي".

وتابع: "الجميع داخل جدران النادي الأهلي يحب السويسري مارسيل كولر واستطاع أن يحقق نجاحات عديدة في وقت قصير".

واردف: "أفضل مدرب تدربت تحت قيادته كان رينيه فايلر، كما أن موسيماني كان مدرب عنيد إلى حد كبير ".

وجدير بالذكر أن حمدي فتحي كان قد انضم للوكرة القطري في موسم 2023/2024 قادما من الأهلي المصري، في صفقة بلغت قيمتها 3 مليون يورو.