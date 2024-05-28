نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دويدار: الجزيري أفضل من وسام أبو علي... وأتوقع فوز الزمالك على الأهلي في السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أشاد أحمد دويدار مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، بمستوى التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء في الفترة الأخيرة.



وفاز أبناء ميت عقبة على الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على ستاد برج العرب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وقال أحمد دويدار في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس المذاع عبر فضائية المحور: "سيف الدين الجزيري أفضل من وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي".



وتابع: "الجزيري اجمد مهاجم في مصر في الوقت الحالي وأنا مدافع سابق وأعرف ما اقول بشأن الجزيري".



واختتم: "أتوقع فوز الزمالك على الأهلي في السوبر الإفريقي فالفريق الأبيض وصل لمستوى فني جيد للغاية".