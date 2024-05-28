نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمدي فتحي: لاعبية الأهلي مش "بتلحق تفرح" بالبطولات لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد اللاعب حمدي فتحي نجم خط وسط فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي السابق، ونجم فريق الوكرة القطري ومنتخب مصر الحالي، أن لاعبي القلعة الحمراء تسعى دائما بقوة لتحقيق كل البطولات التي التي تشارك بها، من أجل إسعاد الجماهير الأحمر في كل مكان.



وقال حمدي فتحي فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2: "بطولة 2023 أمام الوداد المغربي كانت فرحة لا تنسي ومن أكثر البطولات الذي ظهر علينا الفرحة، لأننا اتظلمنا فى بطولة إفريقيا عام 2022، لذلك بعد هدف محمد عبد المنعم فرحة هذه البطولة كانت مختلفة عن كل البطولات".



وتابع:" لكن احنا كـ لاعبي الأهلي لا نعرف الفرحة بسبب أننا مش " بنلحق" بسبب التركيز فى تحقيق كل البطولات.



واختتم:" دائما أثق فى الأهلي، وقبل مباراة الترجي فى نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي كان عندي يقين بتحقيق اللقب، لأن لاعبي الأهلي تحترم أى خصم.