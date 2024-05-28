دويدار: يجب الإشادة بدور الشناوي في التتويج بدوري الأبطال.. وإمام عاشور صفقة القرن

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أحمد جودة - القاهرة -



أشاد أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الساب، بدور محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تتويج المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي على حساب فريق الترجي التونسي.



وقال أحمد دويدار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "يجب الإشادة بمحمد الشناوي، الذي فضّل مصلحة الفريق على مصلحته الشخصية".



وتابع: "الحارس الأساسي يعود للمشاركة أساسيًا بعد تعافيه من الإصابة في أي مكان، وهذا يحدث في أوروبا، ولكن محمد الشناوي التزم بقرار الجهاز الفني".



وأضاف: "أرى أن محمد الشناوي هو أحد العوامل الرئيسية في تتويج الأهلي بكأس مصر، بعد جماهير الفريق ومحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي".



واختتم أحمد دويدار تصريحاته قائلًا: "إمام عاشور صفقة القرن للزمالك، مجلس إدارة الأهلي جيد في إضعاف المنافسين، وأطالب جماهير الزمالك بنسيان اللاعب".