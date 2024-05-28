نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاد جريشة: معروف أدار لقاء الزمالك والاتحاد بشكل جيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن محمد معروف حكم لقاء الزمالك والاتحاد السكندري ظهر بشكل جيد، مشيرا إلى أن الطاقم الذي تم تعيينه في المباراة سيدير لقاء هام في تصفيات كأس العالم وهو بمثابة استعداد لطاقم الحكام.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "معروف ظهر بشكل جيد هو وباقي طقم الحكام، والأهداف التي تم الغائها كانت بقرارات سليمة بسبب وجود تسلل".

وأضاف: "أهداف الزمالك كانت صحيحة، والتحكيم قدم مستوى جيد خلال المباراة. ولم يكن هناك أي قرار مؤثر".

وأكمل: "كان هناك خطأ واضح في لقاء المصري ومودرن سبورت في بطولة الدوري المصري، بعدما تم طرد ميدو جابر، بداعي قيامه بالتمثيل، والاعادة اثبت وجود ركلة جزاء لصالح المصري".

وزاد: "هناك شكاوى كثيرة ضد التحكيم المصري، والأمور لا تسير بشكل جيد حتى الآن في ظل كثرة الاخطاء".