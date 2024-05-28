نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير: ندمت على هذا التصريح والخطيب سبب بقائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مصطفى شوبير حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن سبب شعوره بالندم بعد أحد تصريحاته وهو صغير وقام بتوضيح الأمر لجماهير الفريق حتى لا يشعرون أنه مغرور.

وقال شوبير في تصريحات له مع سيف زاهر: "لا أحب هذا التصريح حين صرحت "سأريكم إني حارس كبير في المستقبل" وكنت مازلت صغيرا وهزمنا للتو بمباراة للمنتخب حملوني المسؤولية فتعرضت للاستفزاز وقلت تلك الكلمات".

وتابع: "لا أحب أن أتحدى أشخاص بل أتحدى نفسي فقط وأرى أن اللاعب لا يجب أن يقول "سأريكم" بل يظهر ذلك في الملعب وليس بالكلام وبالتالي أعتبره تصريحا غير موفق".

واختتم حديثه: "فكرت بالخروج معارا ولكن الخطيب لم يكُن مؤيدا لخروجي على سبيل الإعارة وقمت بالتحدث مع أمير توفيق مدير التعاقدات سابقا عن سبب عدم خروجي للإعارة أو بيعي دون أن ألعب أو أتطور فقال أنها وجهة نظر الخطيب وأنه يرى لي مستقبل أفضل".